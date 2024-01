Fiorentina, quale modulo in mancanza di esterni?

Indubbiamente la Fiorentina al quarto posto non lascia molto spazio alle variazioni di sorta anche perché Italiano è diventato più malleabile e ormai sempre più spesso abbandona il suo 4-2-3-1 per difendere il risultato o cercare di scardinare una difesa chiusa. Cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere se alla ripresa del campionato non arrivasse subito un esterno anche per sopperire alle assenze per vari motivi di Gonzalez, Sottil e Kouamé. Gli unici esterni a disposizione del mister viola sarebbero Ikoné e Brekalo, sicuramente un numero veramente ridotto in attesa del rientro di Nico e poi di Sottil.

Restando fermi sulla difesa a 4, considerando l'abbondanza di trequartisti (Bonaventura, Baràk e Infantino), Italiano potrebbe avere due opzioni per variare il modulo magari anche a partita in corso: il 4-3-2-1 detto anche albero di Natale oppure il 4-3-1-2 che presupporrebbe l'impiego in contemporanea di Beltran e Nzola. Il centrocampo a 3 non sarebbe un problema con Arthur piazzato al centro e un paio di cursori e incursori ai suoi lati. Poi in avanti solo l'imbarazzo della scelta. Salterebbero tutti gli esterni anche se Ikoné ha più volte dichiarato che in Francia giocava in posizione più centrale e potrebbe agire anche lui come trequartista di destra.