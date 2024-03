Il Milan passa Firenze mettendo in luce un ottimo gioco d'attacco, ma anche mancanze difensive che la Fiorentina non ha saputo sfruttare al meglio. Qui sotto il tabellone completo redatto dalla Lega Serie A dove possiamo notare che i viola hanno effettuato più conclusioni ma sono stati meno precisi e efficaci dei rossoneri. Tra i vari dati che trovate qui sotto spicca la differenza di passaggi riusciti (282 vs 373) a favore del Milan.