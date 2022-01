Fiorentina, matrimonio e Mondiali: Castrovilli, il 2022 deve essere il tuo anno

Un anno da non sbagliare per il talento di Minervino Murge, che ha ritrovato il gol nell'ultima partita del 2021

A volte certe occasioni sono lì, che aspettano semplicemente di essere colte. Lo sa bene Gaetano Castrovilli , bravissimo a sfruttare quella che gli diede Montella all'inizio della stagione 2019-2020, cui però non hanno fatto seguito fortuna e continuità nelle prestazioni. Un po' un circolo vizioso, un cane che si morde la coda: dalla sfortuna arrivano gli infortuni, dagli infortuni la cattiva condizione, dalla cattiva condizione la discontinuità di impiego, dalla discontinuità di impiego lo scivolamento nelle gerarchie. Eppure Italiano , spesso stimolato sul suo numero 10, non ha mai mancato di sottolineare come le sue caratteristiche siano uniche all'interno della rosa viola . Ed è proprio grazie a tali caratteristiche - cambio di passo, classe, tempi di inserimento, coraggio - che la Fiorentina è riuscita a strappare un punto a Verona, in una partita maledettamente complicata. A questo segnale di ripresa è necessario dare un seguito, per non perdere il momento e ritrovare quel giocatore che è lì, non può essere scomparso nel nulla, e che persino Antognoni non ha esitato a definire una specie di erede.

Se è vero che la testa, in questo giochino, conta tantissimo, allora non può che essere un toccasana la notizia, appresa dalla nostra redazione, che a fine stagione Gaetano e la sua Rachele convoleranno a nozze. Un passaggio fondamentale nella vita di un uomo, per molti la definitiva realizzazione a livello personale, e quindi un magnifico propulsore per l'autostima, per la fiducia in se stessi. E quale miglior viatico per un anno solare che culminerà con i Mondiali in Qatar, eccezionalmente in inverno? Castrovilli dovrà essere abile a sfruttare questo tunnel d'accelerazione che gli si prospetta nel 2022, per superare i problemi fisici e la concorrenza agguerrita di Maleh e Duncan nella Fiorentina e - un pochino più complicato - di Verratti e Pellegrini nell'Italia. Certo, sempre ammesso che l'Italia riesca a qualificarsi...