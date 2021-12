VN – Castrovilli e Rachele, c’è la data delle nozze: con l’estate arriverà il sì

I due innamorati coroneranno presto il loro sogno

Secondo quanto apprende la nostra redazione, le nozze tra Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina, e Rachele Risaliti, fidanzati da luglio scorso, sono state programmate per venerdì 17 giugno 2022 a Firenze. Niente cerimonia in Puglia, dunque, per il talento di Minervino Murge, che dopo il fatidico sì si trasferirà con la sua amata nella nuova casa in zona Gavinana, vicina al Viola Park che vedrà la luce qualche mese dopo. La vita dei futuri coniugi Castrovilli sta prendendo contorni sempre più definiti.