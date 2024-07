Fiorentina in cerca di un nuovo trequarti? Sarà, ma intanto ad oggi ce ne sono otto

Serve una scrematura

Pronti via con il mercato e la Fiorentina aveva subito quasi ceduto Jonathan Ikoné, ma il francese non ha trovato l'accordo per trasferirsi in Qatar, così come lo stesso club viola per il valore del cartellino dell'ex Lille. Per ora inizierà la nuova stagione al Viola Park, in attesa di sviluppi. Un po', del resto, come tutti gli altri. In queste settimane Palladino valuterà ognuno di loro e darà il proprio responso a Pradè e Goretti, che dovranno sicuramente essere bravi non solo a chiudere operazioni in entrata ma anche in uscita. Da valutare con attenzione, sicuramente, la posizione di Beltran, pagato non poco meno di un anno fa e che al momento sembra difficile da collocare all'interno della nuova Fiorentina.