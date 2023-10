Fiorentina, impara dalla storia per fare la storia

Oggi — Ma cosa c'entra oggi, tutto questo? Domanda lecita. La risposta, per chi non l'avesse intuita, è in realtà una speranza. La speranza che stavolta la società non si tiri indietro, e che accompagni Italiano ed i suoi giocatori in un cammino appena iniziato ma che ha tutte le premesse per diventare una corsa straordinaria. Del resto, qualche similitudine con quell'annata c'è: i giovani in rampa di lancio (Kayode, Parisi), “vecchi” senatori decisi a tutto pur di prendersi la rivincita dopo le due finali perse. Soprattutto, un allenatore che come il Paulo Sousa di allora è riuscito ad entrare nella testa dei suoi, rendendoli più forti di quello che sono. Con una differenza. Fondamentale. Mai e poi mai infatti Italiano reagirebbe come fece il portoghese. Non si arrenderebbe ma, al contrario, lavorerebbe con ancor più determinazione.

Del resto, in un certo senso, si è già trovato in una situazione del genere. Il riferimento è alla sua prima stagione in viola quando, a gennaio, gli fu tolto dalle mani il capocannoniere del campionato. Anche qua. Nessuna controprova, ma resto convinto che con Vlahovic quella Fiorentina si sarebbe giocata la Champions fino alla fine. Ecco. La Champions. Prima considerazione: penso che i viola abbiano valori inferiori ad (almeno) sette squadre. Per competere per quel tipo di traguardo, quindi, servirà qualcosa di molto simile ad un miracolo. Seconda considerazione: questo è un campionato particolare, nel quale Napoli, Roma e Juventus sono alle prese con tanti problemi. Non solo. I viola, per meriti loro, hanno già un bel vantaggio su diverse concorrenti: +4 sull'Atalanta, +6 su Mourinho, +7 su Sarri. Mica poco.

Quale obiettivo — Per questo insomma, e pur nella consapevolezza (altra premessa) di come bisognerà aspettare ancora un po' prima di avere un'idea più precisa di che tipo di obiettivo si possa mirare, ci auguriamo che Rocco Commisso abbia capito quanto sia importante (anche sul piano economico) il risultato sportivo. “Nel '22/'23 abbiamo ottenuto ricavi record, 119mln senza plusvalenze”, ha detto il presidente ad agosto. Vero. E non è un caso che sia arrivato nell'anno in cui la squadra è tornata in Europa, raggiungendo addirittura la finale, arrivando in fondo anche alla Coppa Italia. E' quello, prima ancora dello stadio, il primo passo da fare per crescere. Ottenere risultati, e farlo con continuità.

Morale della favola: se tra un mese la Fiorentina sarà ancora a bordo del treno che porta nell'Europa dei grandi (ma il discorso varrebbe anche per la rincorsa all'Europa League) il club a gennaio dovrà avere coraggio. Si chiama “rischio d'impresa”, ed è un concetto che Commisso dovrebbe conoscere bene. Investire nel presente, per incassare (e crescere) in futuro. In fin dei conti (e questo fa ben sperare) è quanto ha fatto in estate rinunciando ai 40 milioni offerti da Brentford per Nico e, i risultati, son sotto gli occhi di tutti.

