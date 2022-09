Fiorentina, così non va per niente bene: come uscire dalla crisi?

Fiorentina, così non ci siamo: serve una reazione

Matteo Bardelli

Fiorentina basta! Così non va per niente bene. Il momento che stiamo vivendo nessuno se lo sarebbe aspettato, soprattutto dopo una stagione di grande livello come quella dell'anno scorso. Le difficoltà ormai sono evidenti: non si fa gol, ma fosse solo quello il problema... Anche Italiano durante le interviste post partita nella sfida di Conference League è stato sincero: "Alle prime difficoltà ci sgretoliamo. Abbiamo perso l'anima".

Parole forti anche di Biraghi, il quale ha parlato in modo chiaro e deciso del fatto che la squadra, dopo la grande stagione passata, si era montata la testa. Ed è vero, non siamo nessuno e non abbiamo fatto assolutamente niente. La Fiorentina è una squadra che ha sempre lottato per un buon posto in classifica e sudato venti camice per tenere la testa alta anche nelle competizioni europee. Perché noi quello che abbiamo ottenuto in passato non vogliamo dimenticarcelo e speriamo di tornare a quei livelli al più presto. Questa non è la squadra che sognavamo di vedere.

Come uscire dalla crisi

Nessuno sa per certo cosa stia accadendo all'interno del gruppo, ma quello che possiamo notare da fuori non fa ben sperare. Gli infortuni ci stanno ammazzando, indebolendo, partita dopo partita. Possibile che non si fosse preparati al tipo di situazione che stiamo vivendo? Nessuno aveva fatto capire alla squadra il numero di impegni che l'avrebbe attesa?

Mancano i gol? Bene, proviamo soluzioni alternative. Che siano di modulo o tattiche spetta all'allenatore decidere, ma proviamoci. In questo modo non riusciamo a sfondare. Azzardiamo qualcosa, avviciniamo qualche giocatore alle punte, gli esterni per esempio. Perché è inutile fornire un numero infinito di cross se non c'è nessuno in area di rigore pronto a sfruttarli. Forza Fiorentina, Firenze è al tuo fianco, ma adesso svegliati dall'incubo.