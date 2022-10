Fiorentina avanti in Conference League. Adesso cosa succede?

Quali potrebbero essere le otto squadre che scenderanno dall'Europa League? Vi proponiamo le più probabili avversarie dei viola se la Fiorentina dovesse arrivare seconda.

Saverio Pestuggia

Come sappiamo la vittoria di ieri contro il Basaksehir ha dato alla Fiorentina la sicurezza di poter continuare il cammino in Conference League. Resta da vedere quale sarà la posizione finale dei viola e questo dipende dall'ultima partita del girone con i turchi che affronteranno a Istanbul gli scozzesi dell'Heart of Midlothian mentre la Fiorentina andrà a Riga. Se i risultati saranno equivalenti i viola passeranno per secondi e dovranno affrontare una delle otto terze dei gironi di Europa League. Se invece il risultato della Fiorentina sarà migliore (vittoria contro pareggio o pareggio contro sconfitta) allora i ragazzi di Italiano passeranno direttamente agli ottavi per la fase ad eliminazione diretta.

Chi scende dall'Europa League? — La situazione negli otto gironi di Europa League [LEGGI] non è ancora matematicamente decisa, ma possiamo azzardare alcune previsioni soprattutto in alcuni gironi in cui la classifica è abbastanza delineata. Nel Girone A la più serie candidata al terzo posto è il Bodo Glimt con l'alternativa dello Zurigo. Nel Girone B invece è quasi certo il terzo posto dei ciprioti dell'AEK Larnaca. Nel Girone C è in ballo anche la Roma che deve battere nella gara conclusiva casalinga il Ludogorets. In caso di successo dei giallorossi saranno proprio i bulgari a scendere in Conference. Passiamo al Girone D dove si contendono il terzo posto Union Berlin e Sporting Braga con i tedeschi che hanno le maggiori probabilità di finire terzi. Nel Girone E quasi certo il terzo posto del moldavi dello Sheriff mentre se passiamo al Girone F, quello della Lazio, è assolutamente impossibile prevedere chi arriverà terzo perché due squadre sono a 8 punti Lazio e Sturm Graz mentre Feyenoord e Midtjylland sono a quota 5 e nella gara conclusiva si affronteranno quelle a 8 contro quelle a 5 e tutto potrà succedere. Passiamo al Girone G dove la più seria candidata al terzo posto è il Nantes mentre nel Girone H la situazione non è chiarissima ma potrebbero essere i turchi del Trabzonspor a scendere di competizione.

Come descritto fra le otto squadre ce ne sono di assolutamente abbordabili come l'AEK Larnaca e lo Sheriff altre più forti ma non imbattibili e sicuramente alla partita della Fiorentina sperando sempre che gli scozzesi dell'Heart of Midlothian facciano un regalo ai viola giovedì prossimo.