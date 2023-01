Fiorentina a gennaio: o la va o la spacca

Dopo un mese e mezzo di stop la Fiorentina ha la ghiotta occasione di ripartire con un doppio turno casalingo.

Saverio Pestuggia

Più di un mese e mezzo di stop del campionato e adesso si riparte di gran carriera. Nelle ultime settimane le squadre hanno cominciato a riprendere confidenza con il campo giocando amichevoli spesso di difficoltà crescente. La Fiorentina esce da queste partite con un ottimo score e con la sensazione di non aver perso lo smalto messo in mostra nelle ultime settimane di campionato.

il mese di gennaio sarà importantissimo per la stagione dei viola: partendo da mercoledì 4 quando arriverà al Franchi il Monza del duo Berlusconi-Galliani saranno ben 6 le partite ufficiali e di queste 4 saranno giocate fra le mura amiche (3 di campionato e gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria).

le trasferte saranno entrambe a Roma contro le due romane squadre che possiamo considerare in lotta con la Fiorentina per la conquista di un posto in Europa, La doppietta iniziale (Monza e Sassuolo) ci farà subito capire se i ragazzi di Italiano avranno la forza di ritornare in zona Europa, poi la Copps ed infine le romane inframezzate dal Torino al Franchi.

insomma un mese basilare per capire meglio dove arriverà la Fiorentina e se la società volesse fare uno sforzo economico per migliorare la rosa sarebbe bene che lo mettesse in cantiere nella prima settimana per dare subito a Italiano più soluzioni specialmente offensive.

Prevedere come ripartirà il campionato è molto difficile visto che uno stop così lungo a metà stagione non è mai capitato: molte squadre avranno reduci dal Mondiale stanchi e con le batterie mentali scariche. Nelle fila dei viola il solo Amrabat è arrivato alla fase finale giocando un Mondiale stupendo, per tutti gli altri è stata una parentesi veloce. questo potrebbe essere un vantaggio, ma va sfruttato partendo alla grande per mettere pressione a chi ci sta davanti in classifica e l’occasione della doppia gara casalinga cade proprio a fagiolo.