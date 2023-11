Finalmente Kayode, Beltran va aspettato. E il Franchi? Un’occasione persa

Stadio, tavolo a tre entro Natale

Veniamo al restauro del Franchi. E’ divertente leggere e sentire i leccatori di professione e la corte di Nardella che, naturalmente, fanno finta di non capire. La Fiorentina non s’è riconvertita a un progetto meraviglioso che meraviglioso non è o a un’idea geniale che geniale non è mai stata, molto più banalmente ha deciso di intervenire quando è diventato evidente a tutti che i soldi per finire l’opera non c’erano e che nonostante questo il sindaco sarebbe comunque andato avanti senza certezze. Con il rischio enorme di lasciare tutto metà. La Fiorentina è pronta a supportare economicamente il progetto soltanto per evitare a se stessa e ai tifosi anni di disagi di tutti i tipi, calcistici ed economici. Per evitare di dover giocare per anni in trasferta senza neppure sapere dove, non ritenendo praticabile l’ipotesi Padovani. L’ingresso in un’idea sbagliata è quello di scegliere il male minore. In sostanza Rocco è pronto a supportare Nardella solo per l’interesse della Fiorentina e dei suoi tifosi. Come e in che modo lo vedremo. Il primo obiettivo è fare i lavori per gradi, senza lasciare il Franchi, facendo cadere il vincolo del 2026. Serve anche, ovviamente, l’intervento del Governo, ma il ministro Abodi c’è, vuole aiutare Firenze, ha dato la sua disponibilità per trovare una soluzione e il tavolo a tre si farà entro Natale. Si mette un pezza, resta il fallimento politico. Se quattro anni fa fosse stata accompagnata l’idea di Rocco, oggi la Fiorentina avrebbe uno stadio davvero meraviglioso come il Viola Park e il Franchi si sarebbe potuto restaurare senza snaturarlo con una trentina di milioni del Pnrr per poi darlo in uso al quartiere per mille opportunità, dai concerti ai centri commerciali, dall’ovvio utilizzo sportivo per le tante squadre della zona. Un’occasione persa.