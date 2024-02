C come competenza, P come programmazione

Provate a farvi questa domanda: Posch, Kristiansen, Freuler, Aebischer, Orsolini, Ferguson e Zirkzee sarebbero titolari nella Fiorentina o farebbero le riserve di Kayode, Biraghi (o Parisi), Duncan, Mandragora, Bonaventura, Ikonè e Belotti ? Oppure, per farla ancora più semplice e ribaltare la prospettiva: quanti giocatori viola, in questo momento, giocherebbero titolari nel Bologna? Le risposte, almeno dal mio (ovviamente discutibile) punto di vista, sono molto semplici e portano ad un’amara (ma onesta) considerazione: i rossoblu, a livello individuale, sono più forti. E non abbiamo considerato Calafiori (assente mercoledì sera ma per rendimento tra i migliori difensori del campionato), Saelemaekers e le varie alternative che Thiago Motta può pescare in panchina: Ndoye, Odgaard, Lucumi, Karlsson ai quali, in queste ore, si aggiungerà anche il giovane Castro, talento argentino seguito anche da Burdisso.

E così veniamo al grande tema. Ad una parola che dalle parti del Viola Park non sembra andare tanto di moda: competenza. E pazienza se qualcuno si sentirà offeso. Perché hai voglia a descriverti come uno che “fa calcio da 30 anni”. Chiacchiere, spazzate via dai fatti: Kristiansen (1 milioni di prestito), Saelemaekers (550mila di prestito), Calafiori (4 milioni), Posch (5 milioni), Ndoye (9 milioni), Zirkzee (8,5 milioni), Aebischer (3 milioni), Ferguson (2 milioni). Vogliamo fare il paragone con i vari Ikonè (15 milioni), Duncan (15 milioni), Mandragora (8 milioni), Kouame (circa 12 milioni) e compagnia? Sinceramente, non credo serva aggiungere altro. E non è (solo) una questione di forza nell’immediato. E’ anche, e per certi versi soprattutto, questione di programmazione e di costruzione di un futuro. Perché il Bologna adesso si ritrova in casa un patrimonio tecnico/economico enorme e (proprio perché a far le scelte c’è un direttore sportivo competente) vendendo qualcuno di quei gioielli potrà costruire una squadra comunque competitiva. Basta pensare che a gennaio, nonostante non ne avessi bisogno per questa stagione, ha comprato Castro, attaccante argentino che dal prossimo anno prenderà il posto di Zirkzee che, male che vada, tornerà al Bayern per una quarantina di milioni. Vale per il Bologna, così come per l’Atalanta. Eppure stiamo parlando di città più piccole di Firenze, di bacini d’utenza inferiori, e di società che non hanno stadi di proprietà. Incredibile, no? Si può far calcio ad alti livelli lo stesso.