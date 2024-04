Fare o non fare, non c’è provare. Riccardo Sottil rimarrà alla Fiorentina?

"Fare o non fare, non c'è provare", recita così uno dei tanti insegnamenti del maestro Yoda nella saga di Star Wars. E adesso Riccardo Sottil deve iniziare a fare. Provare non basta più. No, perché 24 anni nel calcio moderno sono già tanti. No, perché 4 gol con un allenatore che considera gli esterni le pedine fondamentali del suo gioco sono davvero pochi. No, perché un minimo di continuità nel calcio di oggi serve, soprattutto se si vuole affermarsi a grandi livelli. Lo stesso Nico Gonzalez viene criticato per questo motivo, nonostante la sua qualità. Immaginate quindi quanto possa valere per un giocatore che in tre anni non è mai riuscito ad affermarsi. E attenzione, la gara di ieri non è un caso. Perché Riccardo Sottil ha talento, eccome se ce l'ha. Ma a cosa serve il talento se poi il tutto rimane negli scarpini da calcio? A nulla. Per questo motivo l'esterno viola ha queste poche partite a disposizione per convincere prima Italiano e poi la sua dirigenza. Perché a giugno, con il cambio di allenatore, è normale chiedersi: quanto giocherebbe questo Sottil con un allenatore che non ha "l'ossessione (nel senso buono del termine, ndr) per gli esterni"? Sottil in primis dovrebbe farsi questa domanda. E da qui trovare l'ispirazione per ripetere prestazioni come quelle viste ieri al Franchi. Infine, c'è un aspetto da sottolineare e che non deve passare inosservato. Il feeling tra Sottil e Firenze non è mai stato idilliaco. L'esultanza polemica dopo il gol alla Salernitana ne è la dimostrazione. Il suo gesto può e deve essere criticato, ma questo è assolutamente meglio dell'indifferenza. Sottil tiene a Firenze e questo sarà un punto di partenza per il futuro. Al netto delle zero offerte arrivate per l'esterno viola, la sua permanenza alla Fiorentina dovrà essere motivata sul campo. Ma prendendo per buono il suo contratto, da qui al 2026 basta prove, esperimenti o impegno. Serve fare, il resto non basta più.