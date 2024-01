Faraoni più uno: così finisce il mercato della Fiorentina?

"Questo è il mio secondo tempo e non voglio perderlo". Recita così un noto brano di Max Pezzali. Un secondo tempo che la Fiorentina è pronta ad affrontare dopo un girone d'andata che ha sancito la concreta possibilità di vedere questa squadra in Champions League. Nonostante l'ottimo lavoro visto nella prima fase del campionato, il mercato di gennaio doveva in ogni modo portare dei rinforzi per migliorare una Fiorentina con dei limiti evidenti. Eppure, salvo clamorosi miracoli, il mercato viola si dovrebbe concludere con soltanto due pedine: Faraoni più uno tra Ruben Vargas e Brian Rodriguez .

Così può bastare?

"Jonathan Ikonè non è stato mai sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma, ma rimane alla Fiorentina". Così' ha sentenziato Joe Barone questa mattina ai canali ufficiale del club.Parole che quindi, eliminano ogni possibile arrivo in ottica attacco, soprattutto per quanto riguarda Andrea Belotti. Con la permanenza del francese, il mercato della Fiorentina subisce un brusco stop. Infatti, l'addio di Brekalo farà spazio ad un nuovo esterno: Rodriguez in vantaggio su Vargas. Ma gli altri fronti rimangono completamente fermi. E così, il mercato di gennaio della Fiorentina può essere considerato chiuso. Ovviamente, la speranza è che la sementita arrivi al più presto, visto che manca una settimana alla fine del calciomercato invernale. Nonostante ciò, a favore di questa tesi, arrivano altre dichiarazioni del direttore generale viola: "Non dimentichiamo del ritorno dei tanti giocatori infortunati che si stanno allenando con la squadra, Sottil, Gonzalez, Dodo, Castrovilli, e poi abbiamo il ritorno di Kouame". La fiducia nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano è tanta. Mal riposta? Per adesso i risultati dicono di no, anche se rimangono molti dubbi sul tema. Il rammarico per le due gare con Sassuolo e Udinese, più la pesante sconfitta contro il Napoli in Supercoppa rimane. Così come la sensazione, che con un intervento a inizio gennaio, forse qualcosa sarebbe cambiata. Ormai, poco importa. "Perchè io, spero tanto, che sia splendido". E infine dei conti Max, lo speriamo tanto anche noi.