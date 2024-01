Fabbri a VN: “Per Gennaio dico Insigne. Miglior ricordo? Barak a Basilea”

Il 2023 è stato sicuramente un anno positivo per la Fiorentina e per i suoi tifosi, in particolare per uno, che oltre a gioire nel vedere la Fiorentina 4° in classifica, ha goduto di alcuni successi personali. Stiamo parlando di Leonardo Fabbri, noto atleta del getto del peso, vincitore della medaglia d'argento agli ultimi mondiali di atletica leggera della scorsa estate. La redazione di ViolaNews ha contattato il classe 97' per una breve intervista, ecco le sue parole: