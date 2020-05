Ex Ds Palermo a VN: “Intravedevo le qualità, anticipai il riscatto di Belotti. Futuro? Deciderà da solo”

E’ una suggestione al momento, ma in passato la Fiorentina ci ha provato sul serio con Andrea Belotti (LEGGI QUI). Per approfondire meglio la vicenda e capire come si è formato il centravanti della Nazionale (LA SCHEDA DI BELOTTI), Violanews.com ha contattato in esclusiva il direttore sportivo Franco Ceravolo che lo ha avuto al Palermo.

Direttore, vede possibile il passaggio di Belotti alla Fiorentina?

“Bisogna essere dentro per capire le cose. Andrea ha grande potenzialità, è un giocatore di prima fascia, un campione. Lo riscattai dall’Albinoleffe, feci di tutto per prenderlo perché intravidi le potenzialità. Sono contento di aver creduto in lui. E’ uno dei migliori in circolazione. Se il Torino lo mette sul mercato sarà la concorrenza a fare il suo prezzo”.

Commisso dice che senza uno stadio è difficile fare acquisiti di primo livello (LEGGI L’INTERVISTA), è d’accordo?

“Commisso ha già investito tanto, vorrebbe fare cose fatte bene per dare solidità alla società nel tempo. Non so quali siano le sue richieste, certamente ne parlerà col comune per quel che riguardo lo stadio. Non ho il piacere di conoscerlo personalmente ma vedo che ha idee chiare, i tifosi viola possono stare tranquilli”.

Su Belotti. Qual è il suo punto di forza?

“E’ affamato, è sempre sul pezzo. Lo ricordo come un ragazzo eccezionale, sempre professionista. Di lui posso solo parlare bene”.

Dovesse arrivare a Firenze ritroverebbe Iachini che lo ha avuto a Palermo…

“Sì, ma ci vuole una trattativa per parlare di questo (sorride ndr). Beppe lo ha avuto, conosce bene le sue caratteristiche e saprebbe come sfruttarlo al meglio”.

Ha 26 anni, è nel giro della Nazionale. Cosa deve decidere ora Belotti per la sua carriera?

“Non voglio dargli consigli, è intelligente e deve prendere la decisione da solo. Saprà certamente cosa fare per proseguire al meglio la sua carriera”.