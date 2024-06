Ecco Vranckx, il box to box che piaceva a Italiano col contratto in scadenza

La Fiorentina lo aveva già cercato nel corso della scorsa estate. Oggi, citando l'attacco di pezzo del Corriere Fiorentino che ha preso in prestito Venditti, possiamo dire che certi amori non finiscono, ma che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Stiamo parlando di Aster Vranckx , che Italiano aveva chiesto la scorsa estate, prima che la società virasse su altri profili. Vranckx è un belga classe 2002, che molti ricorderanno per la sua fugace apparizione al Milan due anni fa. Ma non è solo questo anzi, tutt'altro

Il centrocampista completo per Palladino

Vranckx ha ancora ventuno anni e le ultime due stagioni al Milan e al Wolfsburg non sono andate benissimo. Pioli non gli ha mai dato fiducia, schiacciato a centrocampo dalla presenza di Tonali e Bennacer. È andata leggermente meglio al Wolfsburg quest'anno, dove comunque ha recitato un ruolo da comprimario. Fisicamente è un giocatore che ha un'ottima tecnica di base, non a caso può giocare anche trequartista. Ma soprattutto è considerato un ottimo box to box, in grado di condurre palla, con un'altezza di 1.80. All'occorrenza può anche fare il mediano a due, da molte soluzioni sia in un 4-3-3, che in un 4-2-3-1, non a caso Maldini e Massara lo avevano portato al Milan proprio per questa duttilità in questi due moduli. Un profilo di cui in Belgio si parlava un gran bene, quando da giovanissimo diventò titolare al Mechelen giocando 34 partite. Poi nel 2021/22 una buona esperienza in Germania, condita da 24 partite e due gol. AL momento, Vranckx è impegnato con la propria selezioni agli Europei 2024