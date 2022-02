DS Basilea a VN: “Fiorentina, Cabral ti calza a pennello. Ve lo racconto”

Philip Kaufmann a Violanews.com: "Soddisfatti dell'affare, trattativa rispettosa con ACF. Spero che Cabral non faccia rimpiangere Vlahovic"

"Possiamo dire che è una buona operazione per tutte le parti in causa. Il Basilea è un club che forma i calciatori e quello svizzero è un campionato di formazione. Il nostro obiettivo è far crescere giovani calciatori e dar loro l'opportunità di arrivare un giorno in uno dei 5 campionati più importanti. Arthur ha fatto bene qui da noi e merita questo salto di categoria".