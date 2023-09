Difesa a tre ancora possibile? L’idea nata da Nico Gonzalez per cambiare

Un beneficio per tutti, ma che rischio

Perchè proprio il 3-5-2? Sicuramente perchè l'attacco, ormai diventato il primo colpevole delle mancate vittorie della Fiorentina. Ma cosa rende complicato questa idea? Innanzitutto con l'infortunio di Mina, immaginare una difesa a tre sembra davvero difficile. Milenkovic, Quarta e Ranieri sarebbero titolari, con i due giovani Comuzzo e Dalle Mura come riserve. In questo modo lo scenario diventa davvero complicato. A centrocampo tutto sarebbe più semplice, con Arthur nel mezzo e Maxime Lopez-Mandragora come mezzali. E se serve, un Bonaventura o Barak ad alzarsi dietro le punte in occorrenza. Sugli esterni Biraghi e Dodò possono giocare benissimo. Il capitano viola, all'Inter, fece benissimo in quella posizione. E il lato offensivo di Dodò si adatta perfettamente all'idea del modulo. Ovviamente, dovrà essere curato in maniera più dettagliata la fase difensiva. E Nico Gonzalez? In Argentina hanno ipotizzato l'uso dell'esterno viola come esterno del centrocampo a 5, ma in una Fiorentina potrebbe essere il compagno ideale per Nzola e Beltran. Un attacco a due formato da un mix di tecnica e fisicità. Allo stesso modo, sia Kouamè che Brekalo si adatterebbero alla perfezione, in un ruolo che hanno già fatto in passato. Sottil e Ikonè potrebbero giocare a tutta fascia, anche se la questione numerica pone dei limiti all'idea del 3-5-2 viola. Ma se mai, Italiano vorrà cambiare assetto alla sua Fiorentina, le basi per vedere qualcosa di nuovo ci sono.