Desolati a VN: “Prandelli generoso, difficoltà Fiorentina troppo profonde. Kokorin? Serviva altro”

L’ex attaccante Claudio Desolati, 10 anni in maglia viola, ha commentato in esclusiva per Violanews.com il complicato presente della squadra gigliata:

Dopo la sconfitta contro la Sampdoria la Fiorentina è ritornata nuovamente nel pieno della lotta salvezza, lei è preoccupato?

No, non sono preoccupato. La Fiorentina è stata fortunata, le squadre sotto hanno perso e stanno perdendo tanto. Altrimenti la situazione sarebbe ben peggiore. Cagliari e Parma ad esempio sono ancora in crisi. Prandelli per generosità ha accettato la panchina prendendo un gruppo di ragazzi in grandi difficoltà, che forse non si aspettava così profonde. Per lui non deve essere stato semplice mettere in campo una formazione equilibrata cercando di recuperare gli interpreti. In vista dei prossimi match contro Spezia ed Udinese sarà fondamentale il dialogo. Dovrà ricordare allo spogliatoio che, anche senza pubblico, loro lottano indossando la maglia della Fiorentina e devono onorarla. I tifosi soffrono tutte le domeniche davanti al televisore.

Quali le cause di questo momento negativo che si trascina ormai da mesi a cui si è aggiunta la pesante assenza di Ribery?

Faccio fatica a dare responsabilità all’allenatore. Prandelli sta facendo il possibile con il materiale a disposizione. La Fiorentina ha solo un grande campione, Franck Ribery, che purtroppo non può giocare sempre per via dell’età. Non è più un ragazzino e probabilmente anche quando recupererà dall’infortunio dovrà essere gestito. Il problema è che non ci sono ricambi. Quando manca è dura. A Vlahovic arrivano pochi palloni giocabili. Callejon prende uno stipendio veramente alto, ma ha giocato con il contagocce. La separazione dal Napoli a parametro zero mi aveva un po’ insospettito… E su Kouamè c’è un equivoco tattico. A mio parere è un attaccante laterale alla Chiesa, non una punta. Ha bisogno di campo aperto per rendere, oltre che continuità e fiducia. Un po’ come successo a Vlahovic. Alternandolo continuamente non esploderà mai. Un aspetto mentale oltre che fisico, per andare in condizione servono minuti.

L’inserimento di Kokorin potrà dare quello che manca all’attacco della Fiorentina?

Confesso che queste operazioni, con giocatori che arrivano da lontano, non mi fanno entusiasmare nel mercato di gennaio. A campionato in corso preferisco acquistare un giocatore pronto, anche se non possiede un grande nome, a patto che stia bene fisicamente e conosca la Serie A. Kokorin sicuramente avrà talento, ma non gioca da tanto tempo e le ultime presenze risalgono al campionato russo. Non il massimo dell’intensità. Difficile che possa aiutare la Fiorentina nell’immediato. Gli incontri importanti arrivano adesso.

Il gioco c’è, i cambi no. Ma chi segna in questa Fiorentina?