Derby trappola con i parenti (ex) serpenti. Mercato, Lega: con l’Empoli c’è sintonia

PRECEDENTI. Lo dice la storia del derby. Al Castellani i viola hanno sempre sofferto. In casa per la Fiorentina è andata meglio ma non sono mancate le eccezioni. A cominicare da quando Martusciello e Tonetto nel lontano 1997 incisero nella memoria collettiva azzurra il primo successo esterno nella città gigliata. E poi ci fu Ighli Vannucchi che, sotto gli occhi di Luca Toni, beffò Frey e per festeggiare imitò irrisoriamente l’esultanza tipica del bomber viola. Per non parlare dell'ultimo successo dell'Empoli in riva all'Arno, nel 2017 con Manuel Pasqual che, su rigore a tempo scaduto, gelò i suoi ex tifosi.

DA ZURKOWSKI A PARISI A... BALDANZI. Già, i giocatori che hanno giocato in entrambe le squadre. L'ex capitano sia di Fiorentina che di Empoli è forse il più noto, ma la lista è lunghissima. Oggi ci sono Terracciano da una parte e Maleh dall'altra ma sempre per restare in tempi recenti si possono citare Laurini, Benassi o Cutrone, Terzic e Saponara. Andando più indietro nel tempo, in ordine sparso, Ficini, Carmine Esposito o lo stesso Ciccio Baiano.

C'è poi Szymon Zurkowski che rischiò di interrompere questo interscambio. Nell'estate 2022 l'Empoli rivoleva il polacco (oggi in B a La Spezia) a ogni costo, i viola decisero di trattenerlo e saltarono anche altri affari come quello che avrebbe portato Kouamè in azzurro. I rapporti tra Corsi e Commisso sembravano deteriorati ma le (infinite) vie del mercato li hanno fatto tornare ottimi grazie al cospicuo investimento di Pradè e collaboratori su Fabiano Parisi, Tanto è vero che dopo i 10 milioni di euro per l'esterno sinistro, la Fiorentina stava per raddoppiare su un altro giovanissimo. Quel Tommaso Baldanzi che nel derby sarà inevitabilmente l'osservato speciale: anche se è rientrato dall'Under 21 - dove ha anche segnato – con una caviglia malconcia, con ogni probabilità giocherà perché è l'unico della rosa azzurra in grado di alzare l'asticella. E non solo perché ha dato ad Andreazzoli il successo sulla Salernitana: per il livello attuale della Serie A, Baldanzi è un giocatore che ruba l’occhio e fa immaginare una crescita importante. E’ tecnica allo stato puro, è qualità di prima fascia, con fantasia e creatività. C'è da scommettere che gli uomini mercato viola torneranno all'assalto, magari già a gennaio.

ALLEANZA POLITICA. Anche alla luce della ritrovata sinergia in Lega, dove Empoli e Fiorentina sono dalla stessa parte sul tema dei diritti tv. Senza contare che nell’elezione del presidente Casini, candidato dei viola, il voto del club azzurro fu determinante, mentre a favorire la nomina di Rebecca Corsi come consigliera in via Rosellini lo scorso dicembre, contribuì anche Joe Barone: per “ricambiare” il presidentissimo dell'Empoli aveva proposto lo spostamento delle partite interne dei viola nello stadio azzurro durante i lavori di ristrutturazione del Franchi.

Ora l'ipotesi pare tramontata ma si narra che i dirigenti viola abbiano apprezzato molto e la presenza di Corsi nel giorno dell'inaugurazione del Viola Park è la fotografia migliore della nuova armonia.

