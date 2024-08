De Gea in arrivo, adesso chi sarà il secondo? Tutte le opzioni di Palladino

Il partente?

La situazione a questo punto più delicata è quella di Oliver Christensen. Il danese alla prima stagione in viola non si è imposto, e aldilà dell'infortunio, Italiano non o ha mai considerato un titolare. Le amichevoli inglesi non lo hanno aiutato. Come sottolinea Gianuca Di Marzio la società preferirebbe cedere Christensen piuttosto che Terracciano. Decisione che sembra la più logica, anche per il calciatore. A 25 anni probabilmente l'ex Herta Berlino vorrebbe una squadra in grado di garantirgli più minuti.