Daniele Doveri per Fiorentina-Juventus. Conosciamolo meglio

Per la partita delle partite ci voleva un big anche a livello arbitrale, per cui Rocchi designa il meglio di cui dispone: Daniele Doveri. Sarà appunto Doveri di Volterra ma della sezione di Roma a dirigere Fiorentina-Juventus, come vi avevamo anticipato. Non dirige spesso la Fiorentina. L’anno scorso l'ha diretta due volte nel pari col Verona e la vittoria sull'Atalanta. Doveri è un arbitro espertissimo, 44 anni, non più internazionale, l’anno scorso è stato l’arbitro dello scudetto. Fisicamente strutturato, lascia molto giocare e gli piace aver un dialogo con i calciatori, non è uno sceriffo che urla ma si fa rispettare per la sua esperienza e la sua capacità. A livello disciplinare non è un fischietto dal cartellino facile e non fischia 'falletti'. Per questo motivo, sono da evitare la sceneggiate che spesso vediamo in campo.