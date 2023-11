Dalla parte di Pierozzi: molto più di una “promessa”

Non è colpa di nessuno se la stagione di Nicolò Pierozzi non sta andando secondo i piani. Il terzino classe 2001 è stato vittima di un infortunio all'addome che ne ha compromesso l'intera preparazione estiva e tutta la prima parte di stagione. Da qualche settimana è tornato a disposizione di Italiano, che gli ha concesso due presenze in Conference League contro il Cuckaricki. Nel mezzo l'assenza dalla lista dei convocati per la gara contro la Juventus a causa di un affaticamento, un "classico" per chi rientra dopo uno stop prolungato. "Non possiamo forzare con lui" ha spiegato il tecnico viola un paio di settimane fa. Come stia esattamente adesso Pierozzi lo sa solo la Fiorentina che sta seriamente valutando un nuovo prestito a gennaio. Comprensibile.

Molto più di una semplice promessa

Restano un paio di mesi per capire se la scintilla può scattare già in questa stagione o se il progetto debba essere rimandato ancora. Ma è giusto ricordare agli osservatori e tifosi più distratti che Nicolò Pierozzi non è solo un giovane di belle speranze, bensì un giocatore vero che nelle sue prime due stagioni da professionista ha dimostrato qualità importantissime. 36 presenze in Serie C con ben 8 gol all'attivo nella Pro Patria, ad appena 20 anni. Poi la conferma in Serie B, nella scorsa stagione, con 4 gol e 2 assist nella Reggina, dove si è imposto come uno dei prospetti migliori del campionato cadetto. "Assomiglia a Di Lorenzo" azzardò qualcuno. Insomma, è chiaro che l'infortunio abbia frenato il suo percorso ed è altrettanto evidente che il salto in Serie A e in una squadra ambiziosa come la Fiorentina non fosse comunque scontato. Ma l'auspicio è che la società possa insistere su di lui, rinnovando presto il contratto, e magari "goderselo" davvero - prima o poi - con la maglia viola addosso.