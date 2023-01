Dal Monza al Monza, quanti giri al traguardo: è corsa anche sul mercato

Contro i brianzoli si prospetta partita su due fronti

Federico Targetti

Era il 18 agosto 2019, prima partita ufficiale della Fiorentina dopo l'acquisizione della società da parte di Rocco Commisso: i viola allenati da Montella passavano 3-1 non senza una certa fatica sul Monza di Brocchi, avanti 1-0 fino al minuto 80, e superavano il terzo turno di Coppa Italia.

In quella squadra c'erano non pochi giocatori presenti ancora oggi, a distanza di tre anni e qualche mese, nella rosa di Italiano. La coppia centrale Milenkovic-Ranieri, Terzic a sinistra, Venuti (che subentrò a Lirola) a destra, Benassi a centrocampo, Sottil in attacco. La gara la risolsero Vlahovic e Montiel dalla panchina, 2 gol e 2 assist rispettivamente per rimontare il vantaggio di Brighenti sul quale Terzic aveva qualche colpa. Quindi il sigillo finale di Chiesa. Di lì a qualche giorno sarebbe arrivato a Firenze Franck Ribéry, e con lui un entusiasmo che sarebbe andato via via spegnendosi nei mesi.

Prossima curva — Oggi quell'entusiasmo lo abbiamo ritrovato, anche se non in maniera costante: il ritorno in Europa, qualche vittoria con le big, un campionato, quello passato, tutto sommato notevole. E poi una nuova stagione con le partite di giovedì, tante cose da imparare, qualcuna che invece non è stata imparata e il grande merito di tenere dritta la barra sulla cosiddetta manovra salva-calcio, pagando tutto in un'unica soluzione e dimostrando che del gioco pulito, anche a livello economico, si può fare.

Si può fare anche del calcio di qualità? Certo, la Fiorentina lo sa fare, ha l'allenatore, i giocatori e le risorse per farlo. La Serie A riparte, i semafori da rossi che erano scattano sul verde, Italiano si muove dalla decima posizione in griglia. C'è da fare qualche sorpasso. Prima curva: Monza. Ancora il Monza, come tre anni e mezzo fa. Magari occasione buona per raccomandarsi alla Monaca, un aiutino del resto non si rifiuta mai. C'è un detto che fa "Aiutati che Dio ti aiuta", noi senza blasfemie speriamo che la Fiorentina si aiuti sul mercato. Perché la partita col Monza si gioca anche sul fronte Brekalo, e l'arrivo di un rinforzo di quel tipo, forse, vale anche di più dei tre punti in palio mercoledì.