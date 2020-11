Dal centro sportivo: dirigenti al lavoro, il cambio in panchina è solo rimandato?

Un pomeriggio apparentemente normale al centro sportivo “Davide Astori”. La Fiorentina si allena agli ordini di Beppe Iachini alla presenza di Barone e Pradè. Ma in realtà il clima resta elettrico e l’orizzonte ancora incerto, nonostante la conferma del tecnico fino alla gara di sabato col Parma. Secondo quanto ci risulta, infatti, i dirigenti viola stanno lavorando sotto traccia all’ipotesi di un cambio in panchina, che resta dunque attuale e che potrebbe concretizzarsi la prossima settimana, considerando anche la sosta per le nazionali all’orizzonte. Un risultato positivo con il Parma potrebbe insomma non bastare a Iachini, se non dovesse essere accompagnato da un netto cambio di rotta anche sul piano del gioco e dell’atteggiamento.