Teotino senza giri di parole: “Ogni minuto in più con Iachini è tempo perso”

Così il noto giornalista Gianfranco Teotino a Radio Sportiva sulla Fiorentina:

Ogni minuto in più con Iachini è un minuto perso. La Fiorentina ha una rosa per stare stabilmente nella parte sinistra della classifica, forse anche per la zona Europa, e per giocare un buon calcio. Iachini è una scatola del pronto soccorso, nelle situazioni di emergenza va bene, se devi costruire una squadra no. Bisogna cambiare, se con una idea di stabilità bene, se invece Commisso pensa di spendere troppo per gli allenatori allora meglio un traghettatore che continuare così.