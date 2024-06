Da Mandragora a Kean: l’usato (poco) sicuro della Juventus pagato a peso d’oro

Non si vuole dire che tutti questi giocatori siano inadeguati a prescindere al contesto Fiorentina, perché la realtà dei fatti è che i viola sono inferiori ai bianconeri ed è possibile che chi non ha spazio a Torino lo trovi a Firenze. Magari Mandragora, tornando a giocare con un modulo "gasperiniano" come quello di Juric al Torino, diventerà imprescindibile, Arthur comunque ha offerto un lavoro apprezzabile al netto di alcuni acciacchi che ormai lo caratterizzano, e magari Kean, che nella scorsa stagione ha segnato ZERO gol in 20 presenze tra Serie A e Coppa Italia, ha comunque delle qualità importanti che a quanto pare piacciono a Palladino. Magari le farà vedere, ce lo auguriamo. Ma il discorso è che con queste cifre qua ci si comprano giocatori in rampa di lancio, non veri e propri scarti. Perché di questo si tratta, con tutto il rispetto per dei professionisti e per il loro valore, che è quantificabile e riconoscibile, sul terreno di gioco. Si tratta di articoli di seconda mano, proprio come quelli che si trovano sulle app sopra citate. Solo che quegli articoli lì, di solito, li prendi pagando due palanche. Questi li paghi eccome.