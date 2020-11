Da Lima a Firenze: in quattro giorni ecco la sfida transoceanica di Lapadula e Quarta

A volte il calendario è curioso. A pochi giorni di distanza dalla sfida giocata nella notte tra martedì e mercoledì (in Italia) e che ha visto sfidarsi Perù e Argentina a Lima, Luca Martinez Quarta e Gianluca Lapadula si ritrovano di fronte, questa volta in occasione di Fiorentina-Benevento. Le loro due Nazionali avevano disputato la notte scorsa il match valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale, match che ha visto sorridere l’Albiceleste sui padroni di casa (0-2). E proprio il difensore gigliato ha marcato direttamente il centravanti italoperuviano, intorno al quale in patria c’era grandi aspettative alla vigilia della sfida contro Messi e compagni. Chissà allora se questo particolare duello si ripeterà anche domenica al Franchi.

