Da Jack a Drago fino a Nico con un 5 ‘particolare’

Le pagelle a tutto tondo di David Guetta con un'insufficienza molto particolare e un voto anche a qualche tifoso.

4 Nico Gonzalez, impossibile non parlarne. Possibile che nessuno del suo entourage si sia sentito in dovere di ribattere ai missili terra-aria lanciati dall’accoppiata Barone-Italiano? Qualcuno sta spargendo la voce che il ragazzo sia risentito per l’addio di Torreira e mi sembrano barzellette, che comunque, se fossero vere, farebbero piangere altro che ridere

5 Tifosi tafazzisti, e smemorati perché se la prendono pure con l’Argentina, diventata una Nazionale nemica dopo che per decenni qualcuno la preferiva all’Italia. Ho come l’impressione che Gonzalez sia la valvola di sfogo di diverse situazioni che non sono girate nel verso giusto. Do you remeber Batistuta e Passarella, tanto per dirne due?

5 Guetta, di stima, ma solo perché lo conosco bene… Ho fatto due “scatole” così in estate perché si prendesse uno tra Belotti e Pinamonti, venendo a noia perfino a me stesso e che ti combinano questi due? Non segnano quasi mei e sono ai livelli degli eroi nostrani, Jovic e Cabral. Io comunque uno di loro al posto del brasiliano lo prenderei pure adesso

7 Bonaventura, professore di calcio, con buona pace del creatore e direttore di questo blog. La differenza è che lui va in campo e Pestuggia in tribuna… Qui è solo un problema di condizione fisica, perché, se sta bene se la gioca con quasi tutti in Italia, peccato solo per i 33 anni abbondanti

7 Dragowski, uno di noi. Mai rinnegato Firenze, mai una parola fuori posto, molta serietà dentro e fuori dal campo. Che non fosse di ferro si era visto quando vestiva la maglia viola, perché si era spesso fermato, ma giocarsi i Mondiali proprio nell’ultima giornata di campionato è proprio da sfortuna nera. Auguri fortissimi e non solo di facciata