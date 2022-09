Da De Gregori ai Pinguini Tattici Nucleari: Jovic, hai tempo fino ad Halloween

Telefonata? Sì, un sacco, ma ci perdoneranno i lettori la citazione un po' inflazionata dalla quale partiamo per buttar giù il concetto. In effetti, da che mondo è mondo, sbagliare un calcio di rigore non è un cataclisma . Succede a chiunque, tanto più che nella fattispecie di sabato è stato fenomenale Perin a intuire e deviare una conclusione molto angolata. E Jovic sembra coraggioso, altruista e fantasioso come De Gregori comanda. Però i rigori aiutano a farsi grande quando ancora non tutto (quasi nulla) gira alla perfezione . E lo sappiamo bene, noi viola, dato che lo scorso anno, con Vlahovic , era la stessa cosa.

Non esattamente la stessa, nel senso che Dusan arrivava da una stagione in crescendo da dicembre in poi, mentre Luka da anni di grigiore dopo l'exploit di Francoforte. Ma se si eccettuano le condizioni pregresse, sembra di assistere allo stesso film: difficoltà a Moena, gol che comunque arrivano per via della pochezza degli avversari in amichevole, comincia il campionato e arriva un gol su azione alla prima in casa (Torino per Vlahovic, Cremonese per Jovic). Da lì, nessun gol su azione per il primo, solo rigori e la punizione col Cagliari fino al 31 ottobre, giorno della tripletta allo Spezia, che ha per così dire aperto i rubinetti del gol. Jovic di diverso ha che non è altrettanto infallibile dal dischetto e che non è in una fase saliente della sua carriera: mica poco...