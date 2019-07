Da Adebayor a Bojinov, passando per Andy Carroll e Bony: i migliori attaccanti svincolati

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante svincolato, una sorta di Toni-bis, per rinforzare la rosa con una pedina di esperienza e qualità. Sono tanti gli attaccanti attualmente senza contratto, di diverso tipo ed età, su cui Pradè potrebbe mettere gli occhi per rinforzare la squadra viola,con alcuni che potrebbero essere dei cavalli di ritorno. Tra i giocatori che già hanno giocato in riva all’Arno, un nome svetta su tutti, ovvero quello di Giuseppe Rossi, che non è mai uscito dai cuori dei tifosi per le sue stagioni con la prima Fiorentina di Montella. Un altro giocatore che già ha vestito la maglia viola è Valeri Bojinov, dopo che ha terminato il suo contratto con il Levski Sofia, e difficilmente potrebbe tornare, visto che la separazione del 2006 non verte a suo favore.

Tanti dei giocatori con la maggior esperienza arrivano dalla Premier League, dove ci sono alcuni prospetti molto interessanti che sono rimasti privi di squadra. Il migliore svincolato è sicuramente Wilfried Bony, attaccante ivoriano con un passato da campione d’Inghilterra con il Manchester City. Il classe ’88 ha terminato il suo contratto con lo Swansea City e potrebbe una punta di peso e qualità capace di fare da chioccia e Dusan Vlahovic. Un altro giocatore molto interessante che ha fatto bene in Premier è Andy Carroll, che si è messo in luce negli anni con la maglia del Liverpool e del West Ham. Sempre dalla Premier League arriva un giocatore che già la Fiorentina ha seguito, come Fernando Llorente (CLICCA QUI PER LA SCHEDA).

Tra i giocatori più giovani rimasti senza contratto ci sono tre giocatori di assoluto livello tecnico, ma con qualche problema caratteriale, come Mario Balotelli, di cui tanto si è parlato, Danierl Sturridge, cercato anche dal Bologna dopo la risoluzione con il Liverpool, e Danny Welbeck, che ha terminato il lungo matrimonio con l’Arsenal. Un altro giocatore che la Fiorentina in passato ha seguito è Mbakogu, ex Carpi, attualmente senza squadra.

In passato, inoltre, gli occhi dei viola si erano posti su Adrian, attaccante spagnolo che ha passato gran parte della sua carriera al Porto, dopo essere cresciuto nell’Atletico Madrid. Dopo i fatti di gossip, inoltre, anche Maxi Lopez è rimasto privo di contratto. Tra i grandi giocatori a fine carriera, ci sono due profili di grandissima esperienza che potrebbero aiutare i giovani attaccanti della Fiorentina, e si tratta di Luis Fabiano e Emmanuel Adebayor. Il brasiliano è stato per tanti anni nelle mire dei top club europei, dando il massimo con la maglia del Siviglia, mentre l’africano ha alle spalle una carriera piena di trionfi con le maglie di Arsenal, Manchester City e Real Madrid tra le tante.