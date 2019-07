Vlahovic è lanciato, Simeone non ha richieste: per ora se la giocheranno loro due in attacco, insieme a un terzo protagonista. Chi sarà? Come scrive La Nazione il prototipo è lo svincolato Fernando Llorente, il cui ostacolo sono i 3,5 milioni che chiede d’ingaggio. Quello di Balotelli è ancora più alto, anche se il contatto diretto tra la Fiorentina e SuperMario non c’è mai stato. Anche lui svincolato, a 29 anni e con un passato alle spalle non immacolato chiede 4,5 milioni.

“No grazie” la risposta della Fiorentina, che valuta un profilo che sia un punto di riferimento per Simeone e Vlahovic, e garantisca parecchi gol. Consultare la lista degli svincolati è già successo in passato con Luca Toni, ingaggiato da Pradè negli ultimi giorni d’agosto del 2012. Toni tornò a Firenze da svincolato dopo un’esperienza nell”Al Nasr: 8 gol e 4 assist prima della seconda giovinezza al Verona. SENZA DIMENTICARE BOATENG