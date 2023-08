Così segna Lucas Beltran: l’attaccante che sembra Icardi. Sorride anche Jovic

Guarda mamma, proprio come Icardi...

Quando un giocatore gioca dall'altra parte del mondo è spesso complicato capire le sue qualità, se non attraverso video e immagini. E così, guardando i suoi 28 gol con la maglia del River Plate, un dettaglio colpisce fin dall'inizio. L'argentino non tocca quasi mai il pallone più di due volte prima di trasformarlo in gol. Dentro l'area di rigore regna sovrano, anticipando spesso il difensore avversario. Per questo motivo, Beltran ricorda in maniera importante un certo Mauro Icardi. Molti hanno spesso sognato il suo arrivo a Firenze e con la punta del River Plate al Franchi si potrà assistere a qualcosa di simile. Attenzione però, Beltran non si ferma al gol. Infatti, l'attaccante può giuocare nel 4-2-3-1 ma anche in un attacco a due. Questa può essere una soluzione importante per Italiano. Infatti, il River Plate gioca anche con il 4-3-1-2. Beltran può fare la punto con accanto un compagno di reparto adeguato. E perchè non Luka Jovic? La sua permanenza a Firenze prende quota viste le poche offerte e in un attacco a due potrebbe rendere meglio. Un 4-3-3 con Beltran esterno e che si accentra per giocare al fianco della punta. Oppure un Jovic trequartista dietro proprio all'argentino. Queste sono tutte delle possibili soluzioni che Italiano si divertirà a spulciare in questa nuova stagione. Tutti pensieri che farà con un Cabral in meno e un Beltran in più.