Cordolcini a VN: “Sarà un Twente aggressivo dal 1′, ma dimenticatevi l’Inferno”

“Contando che non hanno giocato nel turno di Eredivisie per il riposo in vista del turno europeo, credo che ci saranno un paio di cambi. Inizieranno Cerny e Tzolis dal primo minuto quindi cambierà i due esterni di attacco. Nell’andata tutto il quartetto di attacco ha fatto male. Come prima punta nel consueto 4-2-3-1 confermerà Van Wolfswinkel non avendo grandi alternative. Van Wolfswinkel ha 33 anni e non ha avuto la carriera che faceva presagire quando era giovane, anche la partita con la Fiorentina ha confermato i suoi limiti, non ha le caratteristiche per risollevare le sorti della propria squadra quando le cose non girano bene”.