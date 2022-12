Conti truccati, ha ragione Rocco: serve pulizia completa. Fiorentina su Pereyra

Calcio italiano in mano ai furbi?

Ma quello di più scandaloso che sta succedendo attorno a questa vicenda è l’atteggiamento della giustizia sportiva e della Federcalcio che non più tardi di ieri per bocca del presidente Gravina ha invitato a non dare giudizi prima delle sentenze e fatto capire che non si può buttare la croce addosso solo alla Juve, ci potrebbero essere altre società nelle stesse condizioni. Parole gravissime. Se così fosse proprio la Federcalcio dovrebbe indagare e proprio la Federcalcio dovrebbe chiedere aiuto (se non riesce in proprio) ad altre procure della Repubblica per fare chiarezza. Il solito pasticcio e i soliti sospetti. E una considerazione di fondo: gli organi della Federcalcio che dovrebbero controllare non funzionano e le inchieste della giustizia sportiva sono una barzelletta. E’ questo il vero scandalo che va oltre l’eventuale incriminazione degli Agnelli e la vicenda della Juventus, fino a coinvolgere gran parte del nostro calcio, un mondo sempre borderline dove la propensione ad aggirare le regole è alta, dove dominano i furbi. Ricordiamo infatti che nell’inchiesta sulle plusvalenze le società coinvolte sono state già assolte perché secondo i giudici sportivi è impossibile valutare il costo di un giocatore di Serie A rispetto a quello di un giovane della Primavera, non esistono parametri oggettivi. Barzellette. La giustizia ordinaria invece sta cercando di andare a fondo e non a caso ieri la giustizia sportiva è stata subito costretta ad aprire un’indagine sulla Juve per i bilanci falsificati e probabilmente, se emergeranno fatti successivi alla prima sentenza, dovrà essere riaperto un altro procedimento anche per le plusvalenze. Quello che sta succedendo in queste ore è di particolare importanza non soltanto perché i tifosi della Fiorentina sono particolarmente soddisfatti con la Juve nel tritacarne, ma soprattutto perché si sta mettendo a fuoco il problema vero del calcio dei nostri giorni: il ritorno del doping amministrativo. E’ evidente che chi trucca i bilanci, chi bara e non rispetta le regole, lo faccia alla fine non solo per aspetti economici, ma per costruire squadre più forti senza averne le possibilità. Nel calcio si dovrebbe spendere cento quando si incassa cento, in soldoni, ci sono regole e c’è il fair play finanziario. Alcune squadre (come la Fiorentina) rispettano queste regole, hanno i bilanci in ordine e si muovono con i soldi che possiedono, altre invece vanno a comprare i Cristiano Ronaldo di turno anche se non potrebbero, truccando i bilanci e traendone evidenti benefici sotto l’aspetto sportivo. Questa spirale che potrebbe coinvolgere altre squadre va stroncata e allora torno alla Federcalcio. Per controllare i bilanci, per valutare se i conti sono in regola, per consentire l’iscrizione ai campionati, la Federcalcio ha un organismo che si chiama Covisoc. Bene. Come mai non si accorgono mai di nulla? Come mai non hanno notato anomalie nei bilanci della Juventus? Perché non mettono nel mirino altre società chiacchierate? Tutte domande alle quali dovrebbe rispondere Gravina, ma ovviamente non lo fa. Qualcuno, sottobanco, obietta che se si rispettassero le regole fino in fondo alcune società di serie A, almeno un paio, potrebbero fallire a breve. E’ doloroso, ovvio, ma non si può non rispondere affari loro. Il calcio è un’industria e le industrie che non sono competitive, che non sanno gestirsi, che non rispettano i conti sono destinate a fallire. La stessa cosa deve succedere nel calcio dove i soldi sono spesso buttati dalla finestra, c’è una gestione poco oculata, i furbi imperversano e la sensazione che le leggi si possono aggirare è sempre forte. Anche basta. Ora vediamo gli effetti che produrrà questa inchiesta giudiziaria, questo terremoto, e come si comporterà la giustizia sportiva, ma Rocco non può rimanere solo nella sua battaglia. Se vogliamo un calcio più equo, se vogliamo ridurre lo strapotere di alcune squadre al di fuori delle regole, è il momento per battere strade nuove. E Rocco dovrebbe cercare alleanze, magari con gli americani che come lui sono arrivati da poco, perché questo calcio non ha futuro e la gente, soprattutto i giovani, si sta disamorando. In attesa, se ritenuta colpevole dalla giustizia sportiva, la Juventus potrebbe avere punti di penalizzazione nel campionato attuale o l’anno prossimo, oppure una semplice multa. Non resta che aspettare.