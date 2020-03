CONTEST VN – Daniele vince tutto con Pedro centravanti: “Ho venduto Chiesa e poi…”

Abbiamo lanciato un nuovo contest su Violanews per combattere la noia e la preoccupazione di questi giorni a casa. #iorestoacasa… e costruisco una grande Fiorentina! (LEGGI QUI)

Oggi tocca a Daniele da Montevarchi che ci racconta la sua carriera a PES 2020 nel dettaglio:

la masterleague (serie a) dopo 4 stagioni la formazione è la qui presente in allegato….il primo a essere ceduto dalla formazione originale è stato il buon chiesa…con 65 milioni offerti dall’inter non c’ho pensato 2 volte…pacchettino al volo e andare!!ci presi douglas costa dai gobbi e m’è avanzato abbastanza x infoltire il centrocampo..attualmente la formazione tipo è la seguente: dragowsky (colonna portante della squadra in continuo progresso) terzino sinistro Kolasinac con kolarov pronto a entrare all’occorrenza;terzino sinistro Adjapong (un affare tra costo-valutazione generale)alternato con aina,ex toro,altro generoso terzino..centrali difensivi d’esperienza il nuovo arrivo de vrij che fa coppia con romero,che prima del gioco non conoscevo ma solido come una roccia,preso alla juve,che ha preso il posto a un certo hummels…centrocampo di lusso con modric alla sua terza,gloriosa,stagione in viola…affiancato da saùl,altra new entry di un’altra ambiziosa stagione che ho appena iniziato…nella 3/4 avversaria si schiereranno alternandosi 2 cavalli d’esperienza come marco reus e mesut ozil..non + giovanissimi ma si portano appresso odore di trofei……subito dietro a 3 incontenibili giovincelli..i 2 laterali sono 2 schegge impazzite,che come altri prima di pes ne ignoravo l’esistenza…uno è saint-maximin…l’altro è la punta di diamante con il maggior valore tra rescissione,valore di mercato e valori come prestazioni..un brasiliano che ho iniziato a sentire nominare anche dal vivo,un certo richarlison..in game preso al psg,dal vivo l’ho sentito nominare 2 sere fa in champions..punta centrale invece l’inamovibile PEDRO…fresco pallone d’oro..pluri capocannoniere tra campionati e coppe,ma ancora troppo giovane per avere il prezzo che merita….in panchina gentaglia che ha perso il posto come mertens,cuadrado(che cerco sempre di prendere in ogni gioco di calcio che ho avuto..un jolly imprescindibile di rendimento sicuro e costi contenuti),hummels,gabigol ,fernandinho,davies,godin,milenkovic e altri…..a oggi…ho vinto TUTTO!mi diverto così,a livello professionista (medio,ce n’è altri 2,poi li proverò) in questi giorni….