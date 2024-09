Commisso presente all’allenamento. Pongracic e Mandragora in forte dubbio

Questa mattina la Fiorentina di Raffaele Palladino è scesa in campo al Viola Park per preparare la sfida di domenica contro l'Empoli. La squadra viola si è allenata sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso, del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e del direttore sportivo Daniele Pradè.

Per quanto riguarda il campo, Palladino dovrà sciogliere qualche dubbio in questi giorni. Partendo dal modulo: ripartire dal 4-2-3-1 o riprovare ancora il 3-5-2? Ma non solo. C'è ancora da capire le condizioni di due giocatori viola: Marin Pongracic e Rolando Mandragora.