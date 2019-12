Commisso lascia la Mercafir e “raddoppia”?

Questo pomeriggio è arrivata la stima del valore dei terreni Mercafir e adiacenti (LEGGI QUI) dove il Comune di Firenze vorrebbe posizionare il nuovo stadio della Fiorentina. Nardella giusto ieri sera ha ribadito che quell’area è l’unica disponibile nell’ambito del comune fiorentino ma la valutazione di 22 milioni potrebbe aver raffreddato l’operazione visto che il patron viola pensava di dover sborsare ‘solo’ 7-8 milioni.

Ovviamente riprende subito corpo l’alternativa di Campi Bisenzio il cui costo è sicuramente minore e non di poco. Certo il valore intrinseco di Firenze è superiore a quello di Campi, ma in questo caso Nardella deve seguire certe regole trattandosi di terreno comunale, mentre gli ettari campigiani appartengono alla famiglia Casini che è libera di trattare la vendita senza vincolo alcuno.

Premesso tutto questo, sarebbe poi così disdicevole spostare la casa della Fiorentina appena fuori dal Comune? E soprattutto quanto sarebbe il disagio dei tifosi fiorentini per raggiungere i terreni della seconda ipotesi? Abbiamo controllato partendo da un ipotetico centro di Firenze, rappresentato per le auto da Piazza Libertà, quanti sarebbero i chilometri da percorrere per raggiungere le due destinazioni. Si tratta di 7 km per la zona Mercafir contro i 14 di Campi Bisenzio. Esattamente il doppio.

Ovviamente il nostro è un puro esercizio accademico perché i tifosi della Fiorentina vanno allo stadio dalle loro abitazioni e certamente il raddoppio prospettato non sarebbe tale per chi abita nella parte occidentale di Firenze o addirittura ancora più a ovest. Gli svantaggiati sarebbero i fiorentini ‘orientali’ da sempre più vicini all’amato Franchi.