Nardella stizzito: “Tanti professoroni pontificano sullo stadio, non parlerò più di Campi”

Dario Nardella si è espresso così ai microfoni di Radio Bruno, a 24 ore dalle ultime dichiarazioni di Rocco Commisso in materia di stadio (LEGGI QUI):

Preoccupato dalle parole del presidente viola?

Il modello degli stadi in europa è di proprietà delle squadre, a Firenze vogliamo uno stadio di proprietà della Fiorentina oppure no? Se si serve fare uno stadio nuovo. Col Franchi non è possibile. La Mercafir è l’unica area in Italia, non in Toscana che permette di realizzare uno stadio in tempi brevi, con variante urbanistica già approvata.