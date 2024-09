Commisso: da fast fast a pole pole

Lo stadio di proprietà, come il centro sportivo non sono la panacea di tutti i mali. Lui si vanta che la società è sana ma nel mondo del pallone non si comprano società sane. Le scelte cadono su quelle in fallimento o su quelle il cui bacino d’utenza permetterà lo sviluppo della formula di cui si diceva , oppure società che possano consentire altri tipi di investimento anche al di fuori del calcio. Si dirà ma oltre alle grandi esistono anche le società minori. Senza dubbio ma quello è un altro campionato. Quei dirigenti, per lo più bravi, devono gestire con la politica della lesina: comprare giovani a poco perché sconosciuti da vendere a molto, accontentandosi del minimo risultato sportivo. Ma le cose possono cambiare?

L’Atalanta è un caso di scuola. Per anni ha svolto un fantastico processo di scouting, cedendo a peso d’oro a destra e a manca i suoi talenti. L’intervento del capitale straniero ha consento al presidente Percassi ora, dopo molti anni, di cambiare. A Bergamo sono aumentate le ambizioni. L’obiettivo è vincere. Dopo l’Europa League, la squadra è in Champions, vuole restare a quella quota e non bada più a spese. Dopo l’infortunio di Scamacca ha ingaggiato Retegui praticamente all’istante. La scommessa è: siamo bravi, i conti sono apposto e abbiamo nuovo capitale, proviamo a ragionare in un’altra dimensione, se ci stabilizziamo in questa categoria di eccellenza la scommessa è vinta, come lo è stato per il Napoli. Anche dopo questa intervista non riesco a trovare risposta ad alcune domande: perché Rocco Commisso ha comprato la Fiorentina? Perché l’ha comprata senza conoscere la situazione? Essendo un personaggio ambizioso e un imprenditore di successo, qual è il suo progetto? Dal fast-fast mi sembra si sia passati al pole-pole (piano-piano detto in swahili)