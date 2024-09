Colpani come Nzola? Quando non basta l’allenatore per rendere

Cambiando l'ambiente il risultato cambia

Le premesse all'arrivo di Colpani a Firenze erano ottime. Un giocatore di talento, che aveva stupito a Monza e con caratteristiche tecniche assenti nella Fiorentina. In più il suo forte legame con Palladino, sia umano che tecnico. D'altronde non è la prima volta che un tecnico si porti dietro un proprio giocatore anche dopo il cambio di panchina. Ancelotti con James Rodriguez, Sarri con Jorginho, Conte con Lukaku, ma non solo. Quello che però cambia è il contesto. Firenze non è Monza, sia Palladino che Colpani se ne stanno accorgendo. Nzola ha faticato a reggere la pressione, oltre ad una diversità tattica tra lo Spezia di Italiano e la Fiorentina, con quest'ultima che non riusciva a garantire la profondità richiesta dall'angolano. Colpani sembra l'ombra di se stesso in questo avvio, non è quasi mai riuscito a saltare l'uomo e in zona tiro è stato quasi assente. Il contrario del giocatore apprezzato in Brianza, certamente la confusione tattica della Fiorentina non lo sta aiutando. Un dato interessante è quello dei dribbling riusciti. Lo scorso anno il flaco saltava l'uomo il 52% delle volte, quest'anno solo il 37% (dati Wyscout). Il suo rendimento rischia di essere una vera e propria Spada di Damocle sulla testa di Palladino, che per adesso non vi ha mai rinunciato. L'attesa per il numero 23 è giustificata, ma si sa, l'attesa aumenta il desiderio, e per adesso sembra difficile sognare in casa viola.