Chi vuole esser lieto sia, dell’allenator non c’è certezza

C'è qualcuno che apprezza ancora Firenze...

Raffaele Palladino, questa è la via di mezzo che metterebbe d'accordo tutti. Tra chi vorrebbe (con poche speranze) Sarri, e chi vorrebbe vedere sulla panchina viola l'ex primavera Aquilani (forse ancora un po' acerbo per una Fiorentina europea). L'attuale tecnico del Monza, come ha dichiarato lui stesso in tv, si sente onorato di essere accostato alla Fiorentina per la prossima stagione, quasi come se volesse far sentire la sua evidente apertura a Firenze a chi di dovere. Allenatore che, in due anni a Monza, ha portato il club a un livello di gran lunga superiore della classica neopromossa, facendo crescere giocatori come Colpani, Carlos Augusto, Valentin Carboni e Di Gregorio. Firenze rappresenterebbe per lui lo step successivo dopo due ottime stagioni in Serie A, magari, come si augura tutta Firenze, anche per misurarsi su tre competizioni.