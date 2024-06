Chi è Marco Brescianini: dal vivaio del Milan al suo idolo Bonaventura

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma in casa Fiorentina è prevista una grossa rivoluzione in più ruoli del campo. In questi primi giorni di Giugno sono già circolati molti nomi che vanno dalla difesa al centravanti, ma la pista più calda del momento è quella che porta al centrocampista del Frosinone, cresciuto nella Primavera del Milan, Marco Brescianini . Conosciamolo meglio

Gli inizi nel vivaio rossonero

Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 è senz'altro una delle note liete dello sfortunato campionato del Frosinone di Di Francesco. Pur essendo giovane però Brescianini non cresce nel settore giovanile ciociaro, ma in quello rossonero del Milan. Gioca con continuità in tutte le formazioni giovanili e nel 2018/19 riesce anche a conquistarsi qualche chiamata in prima squadra. Nella stagione successiva si prende anche la fascia di capitano e segna 8 reti in 16 gare. Pioli incuriosito dalle sue prestazioni gli concede anche l'esordio in Serie A nella vittoria 3-0 sul Cagliari