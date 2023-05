Chi di Dia perisce, di Dia ferisce. Occhio a Nzola: Italiano cerca un bomber

Dia salta Igor, punta Terracciano e gol. La Fiorentina ha provato sulla propria pelle le potenziali dell'attaccante della Salernitana, in prestito cono diritto di riscatto dal Villareal. La mancata comunicazione della difesa viola è stata micidiale e ha garantito spazi enormi al francese che per tre volte ha punito la squadra di Italiano. Dalla difesa, per passare in attacco. Sì, perchè subito dopo la fine del match, da Salerno qualche voce accostava Dia alla Fiorentina. Perchè no? La Fiorentina avrà bisogno di intervenire nella sua fase offensiva, in attesa di capire qualche sarà il futuro di Luka Jovic. Dia potrebbe essere una soluzione, così come Nzola. L'attaccante dello Spezia, in piena lotta salvezza, potrebbe provare nuove esperienze e Italiano lo conosce non bene, di più. Andiamo a vedere che cosa potrebbero dare i due al futuro attacco viola.