Che Fiorenza, Vanto e Gloria siano le tre mascotte viola

Forse voi conoscete il mio impegno verso gli animali e in particolare verso i gatti senza padrone che abitano nelle tante colonie di Firenze e dintorni. Proprio per questo rivolgo ai dirigenti della Fiorentina un accorato appello: far sterilizzare Fiorenza, Vanto e Gloria. Affinché il numero dei gatti non si moltiplichi e diventi veramente ingestibile per tutti. Al contrario, i tre gatti potrebbero diventare delle vere e proprie mascotte al seguito della squadra. Sono sicuro che oltre a contribuire al benessere dei tre gatti la cosa assumerebbe una rilevanza mediatica non solo locale. Potrebbe attirare le simpatie verso i colori viola anche di non tifosi, ma amanti dei felini.