Centrocampo: la qualità c’è, ma la quantità? Le possibili convivenze in mediana

Si, perché è stato lampante anche contro l'Inter come non si possa giocare con un centrocampo così leggero, a maggior ragione contro grandi squadre, e la coppia Arthur-Mandragora sembra veramente troppo flebile per reggere la linea. E allora, direte, cosa fare? Assumendo i due moduli cari a Italiano, ovvero il 4-3-3 ed il 4-2-3-1, si potrebbe prevedere di irrobustire un po' il centrocampo con Duncan mezzala, insieme a Mandragora, ed Arthur regista. Oppure, se vogliamo aggiungere ancora maggior qualità, si può pensare all'azzardo Maxime Lopez e Mandragora/Duncan mezzali, con Arthur centrale a dettare i tempi. Oppure ancora arretrare Barak al rientro e metterlo accanto al play brasiliano e ad uno tra Mandragora e Duncan. Insomma, le soluzioni potrebbero essere molteplici. Quello su cui dovrà fare estremamente attenzione Italiano (e noi non vorremmo essere in lui!) è calibrare e equilibrare al meglio un reparto imprescindibile, onde evitare figuracce come quella di Milano, dove l'Inter ha bucato in ogni modo il centrocampo viola bruciandolo in velocità e pressando a tutto campo. Molta, tantissima attenzione, dovrà esser messa in campo, soprattutto, quando il tecnico deciderà di scegliere il 4-2-3-1, perché in quel caso, ipotizzando l'utilizzo di Arthur, dovrà esser messo a "far legna" in mediana un incontrista, e lì l'unico nome che viene in mente al momento è quello di Duncan. Tutte queste considerazioni, naturalmente, non considerando lo sfortunato Castrovilli che, purtroppo, dovrà stare ancora lontano per un po' dal manto verde e del quale non è certo il destino in maglia viola.