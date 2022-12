C’è bisogno del vero Luka, i destini della viola passano dai suoi gol

In cerca di riscatto

In 22 partite, di cui non tutte dal primo minuto, ha segnato 7 gol. Numeri non catastrofici, se pensiamo anche allo stato fisico in cui è arrivato. Ma se li paragoniamo ai 17 gol di Vlahovic in 21 partite si capisce la differenza. Jovic ha sicuramente dimostrato dei lampi di grande tecnica. Si vede che è un giocatore che ha dei colpi di alto livello è innegabile. In molti però discutono sulla sua posizione, e sulla sua freddezza sottoporta. Alcuni errori marchiani, vedasi la partita contro la Lazio. Ed il fatto che la sua stagione migliore l'abbia fatta da seconda punta, dietro ad Haller, pone degli interrogativi. Però non sono tutti da buttare i primi mesi fiorentini di Jovic. Nel mese di Ottobre con 5 gol è stato il giocatore che milita in Serie A più prolifico. Italiano ha bisogno di lui, crede nelle capacità del ragazzo. Jovic è una punta particolare. Non ha la freddezza di un 9 probabilmente. Ma ha una tecnica sopraffina. Probabilmente non sarà un cecchino, ma sicuramente negli spazi può trovare bene i suoi compagni. Se Italiano lavora sul ragazzo, e se Luka lavora su se stesso potrebbe esserci la svolta.