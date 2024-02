Caro Rocco, se l’avessi Saputo!

Si è fatto qualche domanda ieri sera? Ha guardato quanto è costato il Bologna? Ha guardato quanto sono stati pagati i giocatori rossoblu e quanto sono valorizzati oggi? Ha visto lo stadio Dall'Ara in piedi a festeggiare come facevamo noi tanti anni fa? Ha visto quanti tifosi viola hanno perso mezza giornata di lavoro per venire a Bologna e quanto erano arrabbiati al novantesimo? Lei ha voglia di essere amato e di godere insieme ai tifosi viola? Lo sa che si puo' essere vincenti anche con un modesto centro sportivo e con lo stadio proprieta' del comune? Perche' non telefona a Saputo e tra uomini che hanno costruito le loro fortune in America, si fa spiegare quanto e' piu' tranquillo adesso e di quanto sia felice nel vedere la sua citta' grata a lui per quella squadra che ha costruito insieme al suo DS?

Lei sta spendendo soldi senza avere grandi soddisfazioni e il parco giocatori della Fiorentina si sta deprezzando, guarda caso che le plusvalenze che le hanno consentito di andare avanti fino ad ora erano il frutto maturato dall'ultimo lavoro svolto da Pantaleo Corvino. Cosi non andiamo da nessuna parte, si fermi davanti al suo specchio, ha senso di andare avanti cosi? In citta' il malumore sta montando, la Fiorentina è la figlia di tutti coloro che la amano, è un amore viscerale, lei e la sua famiglia ci avete scelto per entrare nel calcio, dopo cinque anni il noviziato è terminato, è giusto continuare con questo quadro dirigenziale?

Chi le scrive è un tifoso abbonato dal 1978, non vengo più allo stadio con quelle formiche nello stomaco come tanti anni fa, avrei voglia di avere un Campione guida che mi trascini sui gradoni, di avere una squadra fatta da uomini di calcio che mi regalino i talenti sconosciuti sparsi nel mondo ma soprattutto di essere grato al mio presidente per farmi godere con la mia Fiorentina. Quando ha comprato la Fiorentina era a conoscenza che venivamo da quattro anni di anonimato , da una gestione che aveva tirato i remi in barca dopo 17 anni, dopo averci regalato 10 anni di coppe internazionali: CHAMPIONS E EUROPA LEAGUE, giocate ad alti livelli, giocatori importanti. L'abbiamo accolta come il Messia, ringraziandola per averci liberato, faccia un film di tutta la sua l'avventura in viola, è sicuramente l'ora di dare una sterzata forte, lei si divertirebbe come un bambino a costruire la squadra con un grande DS alle sue dipendenze, tra l'altro Amrabat e Nico Gonzalez sono state sue intuizioni, ci pensi bene, per non dire un giorno: "SE L'AVESSI SAPUTO"

