Caro Rocco, riaccenda le nostre speranze. La Fiorentina è una fede

Di questi 5 anni di gestione ricordo con enfasi la serata della presentazione di Franck Ribery, un campione che doveva essere il primo di tanti e che invece e' rimasto un episodio isolato. La storia della Fiorentina e' infarcita di campioni veri, di giocatori e uomini che ci hanno incollato su quei gradoni, che ci hanno fatto innamorare sempre piu' di quella maglia splendida. Onestamente negli ultimi anni non ho visto un giocatore che mi abbia fatto sognare, l'ultimo bomber e' stato venduto alla Juventus nel mercato di riparazione, mossa che mi ha fatto malissimo e che mi ha fatto capire tante cose. Noi tifosi saremo affascinati dall'acquisto di giocatori non conosciuti dai piu' ma di assoluto valore, situazione che Prade' conosce bene quando insieme a Macia rivoluziono' tutta la rosa. Per fare questo serve la rete scouting che ci viene detto che e' ben presente ma non sappiamo dove dedichino il loro tempo, visto che non e' mai arrivato nessun talento sconosciuto.

Come diceva mia nonna: SI FA SEMPRE A MICCINO, bisogna calcolare sempre quello che esce per poi aspettarsi un arrivo che non entusiasma quasi mai. Il mio stato d'animo da tifoso e' veramente a terra, con la testa vivo solo di ricordi, di campioni del passato, non vedo un futuro roseo, l'abbonamento alla Fiorentina e' un atto di fede che si fa a Firenze e alla maglia viola ma quest'anno per adesso non ho voglia di rifarlo, sono spento dentro, la mia Fiorentina non si e' mai schierata in politica e questo mi ha dato molto fastidio perche' "né rossa, né nera, è solo Viola la nostra bandiera".

L'Atalanta con uno stadio/cantiere ha vinto l'Europa League, sbatacchiando nel muro squadroni blasonati con fatturati inarrivabili ma a Bergamo si fa calcio, quello che vorrebbero tanti tifosi viola. La vicenda stadio e' importante ma non dovrebbe compromettere l'esito della campagna acquisti, nel 1990 con i lavori per Italia 90 abbiamo girellato come pazzi tra Perugia, Pistoia, Arezzo ma ci siamo presentati in campo con Carlos Dunga e Roberto Baggio, andando incontro ad un furto clamoroso commesso dai Soliti nella finale di Coppa Uefa.

Caro presidente, mi dovra' riaccendere una fiammella che non si era mai spenta, una fiammella che ha sempre accompagnato la mia vita, perche' la Fiorentina a Firenze e' vita. Mi faccia cospargere il capo di cenere e mi faccia tornare la voglia di fare quella coda per fare l'abbonamento!!