Caro mister (e cara Fiorentina), la “contestazione” è un privilegio

Sostiene Italiano che il "Fate ridere" gridato dalla Curva Fiesole alla squadra sia un qualcosa di eccessivo. Opinabile. Quel che è certo è che i tifosi hanno le loro buonissime ragioni per essere scontenti dopo un'altra prestazione deludente culminata nella nona sconfitta in campionato (su 21 giornate). La quarta in casa. La Fiorentina ha raccolto 1 punto negli ultimi 4 turni e la miseria di 24 in 20 giornate. La Fiorentina è 12esima in classifica, dietro a Bologna, Monza, Empoli, Udinese e appena sopra a Salernitana e Lecce. Comunque la si pensi sulla distribuzione delle "colpe" (chi scrive ha sempre considerato Italiano tra i meno responsabili), i fatti parlano chiaro. E per quanto sia vero che la Fiorentina è ancora in corsa nelle coppe, aver battuto Sampdoria e Torino in casa, o essere passati (da secondi) nel girone di Conference con Riga, Hearts e Basaksehir, non è certo un'impresa tale da compensare un tale cammino in campionato.